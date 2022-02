Von der Leyen fordert EU-Beitritt der Ukraine

Die Chefin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, hat sich für einen Beitritt der Ukraine zur EU ausgesprochen. "Im Laufe der Zeit gehören sie tatsächlich zu uns", sagte von der Leyen. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will den EU-Beitritt der Ukraine. In einem Video sagte er, das Land solle schnell in die EU aufgenommen werden.

Der EU-Beitritt der Ukraine ist seit langer Zeit immer wieder ein Thema. Durch den Angriff Russlands auf die Ukraine ist es nun wieder in den Mittelpunkt gerückt. Russland will nicht, dass die Ukraine ein Teil der Europäischen Union wird.

