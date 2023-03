Black Movie Days: Widerstand gegen Diskriminierung

Die zwei-tägigen Black Movie Days im CAPE10 in Favoriten starten am Freitag um 18:00 Uhr mit einer Filmaufführung von „Edelweiss“. Der Dokumentarfilm thematisiert die Lebensrealität von People of Color in Österreich. "Es handelt sich um eine offene Darstellung der Perspektiven vieler Menschen hierzulande, die unterschiedliche Verbindungen zu Österreich haben; einige nennen es ihr Zuhause, andere haben es zu ihrer sogenannten ‚Heimat‘ gemacht und wieder andere würden es nie so bezeichnen“, beschreibt es die Volkshilfe Community Works.

Im Anschluss gibt es eine Podiumsdiskussion mit der Regisseurin des Films, Anna Gaberscik, Historikerin Vanessa Spanbauer und Aktivistin des Black Voices Volksbegehren Emmeraude Banda. Das Thema lautet: Black Community-Building in Wien.