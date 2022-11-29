Viyana yine dünyanın en kaba şehri seçildi. Bu, 11.000'den fazla gurbetçiyle yapılan bir anketin sonucuydu. Ankete katılanların yarısından fazlası Viyanalılarla arkadaş olmayı zor buluyor. Diğer yüzde 30'luk bir kesim ise Viyana'da hoş karşılanmadığını düşünüyor. Genel olarak, yanıt verenlerin çoğu Viyana'daki insanları kaba buluyor. Ancak, Viyanalıların yabancılara karşı daha da az arkadaş canlısı olduğunu görüyorlar.

Viyana, yaşam kalitesi, tıbbi bakım ve ulaşım alanlarında ama iyi dereceler aldı. Araştırmaya göre en popüler şehirler Valencia, Dubai ve Mexico City.