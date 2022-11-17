Anne-Çocuk Cüzdanı, uygulama aracılığıyla Ebeveyn-Çocuk Cüzdanına dönüşüyor

Bakanlar Kurulu'nun ardından Aile ve Kadın Bakanı Susanne Raab, Sağlık Bakanı Johannes Rauch ve Devlet sekreteri Florian Tursky anne-çocuk cüzdanı (Mutter-Kind Pass) reformunu kamuoyuna sundu. Son haftalarda bu konuyla ilgili doktorlar birliği, sosyal güvenlik kurumları ve Sağlık Bakanlığı arasında hararetli tartışmalar yaşanmıştı.

Bazı eyaletler, Avusturya'da 50 yıldır var olan anne-çocuk cüzdanı sisteminden çekilme tehdidinde bile bulundu. Sebep olarak ise doktorların hizmetlerine değer verilmemesini gösterdiler. Turkuaz yeşilli hükümet, bu sistemden çıkılmasını önleyebildiklerini duyurdular.

Daha fazla ebeveynlik tavsiyesi

Bakan Raab, ebeveyn-çocuk cüzdanı haline gelecek olan anne-çocuk cüzdanı reformunun ayrıntılarını sundu. Bu sistemde yeni bir hizmet, ebeveyn danışmanlığı, yer alacak.

Bu danışmanlık, Avusturya genelindeki 400 aile danışma merkezinde yürütülecektir. Raab, bu danışmanlıklarda aile içinde hakların ve görevlerin ne olduğu ve nasıl bölüştürülebileceği ile ilgili olduğunu söyledi. Gelecekte, sarı cüzdanın yerini bir telefon uygulaması alacak.

Sağlık Bakanı Johannes Rauch sadece bakan olarak değil, bu geçişe torunları olduğundan "dede gözüyle de" baktığını açıkladı. 1974'ten bu yana başarılı olan konsept şimdi bu reformla devam edecek. Bu geçiş, özellikle sosyal açıdan dezavantajlı ailelere yardımcı olacak. Önemli olan mesele şu ki, çocuklardan sadece anneler değil, babalar da sorumludur ve bu konuda ebeveynler bilinçlenmesi gerekiyor.

Ek ücretsiz ultrason

Yeni sistemde yenilikler arasında, diğer şeylerin yanı sıra: Hamilelik öncesi psikososyal danışmanlık, hamilelik sırasında beslenme danışmanlığı ve hamileliğin sonuna doğru ek ücretsiz ultrason olacak.

Sorumlu Devlet sekreteri Florian Tursky'ye göre, dijital ebeveyn-çocuk cüzdanının gelecekte iletilmesi gerekmeyecek, tüm kayıtlar elektronik sağlık kaydına (ELGA) yerleştirilecek. Bakan Rauch, müzakerelerin ne zaman tamamlanacağı ve yeni hizmetlerin devlete maliyetlerinin ne olacağı konusunda yanıt veremedi.