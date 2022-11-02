Ekim 2022: 14 yılın en düşük işsizlik oranı

Zor ekonomik duruma rağmen, Avusturya'daki işgücü piyasası şu anda çok iyi gelişiyor. Ekim ayının sonunda, AMS'ye 319.000 kişi işsiz olarak kaydedildi. Bu, bir yıl öncesine göre yaklaşık 22.000 daha az. İşsizlik oranı yüzde 6 oldu. Bu, 14 yılın en düşük Ekim okuması.

Ukrayna savaşından ve yüksek enerji fiyatlarından birçok zorluk ortaya çıkıyor. Ekonomi Bakanı Martin Kocher Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Avusturya'daki işgücü piyasasının hala bununla iyi başa çıkabileceğini söyledi.