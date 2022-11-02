Ekim 2022: 14 yılın en düşük işsizlik oranı
Ekim ayının sonunda, AMS'ye 319.000 kişi işsiz olarak kaydedildi. Bu, bir yıl öncesine göre yaklaşık 22.000 daha az.
Zor ekonomik duruma rağmen, Avusturya'daki işgücü piyasası şu anda çok iyi gelişiyor. Ekim ayının sonunda, AMS'ye 319.000 kişi işsiz olarak kaydedildi. Bu, bir yıl öncesine göre yaklaşık 22.000 daha az. İşsizlik oranı yüzde 6 oldu. Bu, 14 yılın en düşük Ekim okuması.
Ukrayna savaşından ve yüksek enerji fiyatlarından birçok zorluk ortaya çıkıyor. Ekonomi Bakanı Martin Kocher Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Avusturya'daki işgücü piyasasının hala bununla iyi başa çıkabileceğini söyledi.
Wir würden hier gerne ein ActiveCampaign Newsletter Widget zeigen. Leider haben Sie uns hierfür keine Zustimmung gegeben. Wenn Sie diesen anzeigen wollen, stimmen sie bitte ActiveCampaign, LLC zu.
Jederzeit und überall top-informiert
Uneingeschränkten Zugang zu allen digitalen Inhalten von KURIER sichern: Plus Inhalte, ePaper, Online-Magazine und mehr. Jetzt KURIER Digital-Abo testen.