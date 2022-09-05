İklim bonusunu (Klimabonus) nasıl alabilirim?

500 Euro'luk iklim bonusu olarak adlandırılan ikramiyenin ödenmesine Eylül başında başlandi. Başlangıçta, bu ödeme Ekim ayından itibaren planlanmıştı. İklim bonusunu kimler alabiliyor? Bunun için bir başvuru yapılması gerekiyor mu?

İklim bonusunu kimler alabilir?

Eylül ayından itibaren Avusturya'da 8,6 milyon kişi bu ikramiyeyi alacak. Yetişkinlere 500 Euro, çocuklara ise yarısı, yani 250 Euro verilecek. Vatandaşlık ve yaştan bağımsız olarak, yılın en az 183 günü Avusturya'da yaşayan herkes bu ikramiyeden faydalanacak.

İklim bonusunu nasıl alabileceğim?

İkramiye, çoğu insanın doğrudan hesabına yatırılacaktır. Banka hesabı olmayan veya güncel hesabı olmayanlar için, iklim bonusu bir kupon olarak posta yoluyla yollanacaktır. Bu durum yaklaşık 1,2 milyon insan böyle olacak. Kupon, postayla RSa mektubu olarak (sadece alıcının kendisine teslim edilebilecek olan mektup) elinize geçecek.

Banka hesabım yok ve Eylül ayında evde olmayacağım. Bu durumda ne olacak?

Mektup vekalet verdiğiniz bir kişi tarafından şahsen teslim alınabilir. Böyle bir durumlar için, postane tüm hanelere bir vekaletname formu göndermiş bulunmaktadır.

Çocuklar için ikramiye nasıl alınabilecek?

Çocuklar için ikramiye, aile yardımını alan kişiye, yani yasal vasilerine yollanacaktır.

Önümüzdeki yıl da 500 Euro ikramiye alacak mıyım?

Bunun kararı henüz verilmemiştir. İklim bonusu başlangıçta CO2 vergisini telafi etmeyi amaçlıyordu. Bu fikirin amacı, insanları daha iklim dostu bir şekilde davranmaya teşvik etmekti. Hükümet 2023'te bu modele geri dönmek istiyor.

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