Tamir bonusu: 200 euroluk indirim kuponunu nasıl alabiliyorsunuz?

Özellikle vatandaşların kafasında büyük bir etki yaratması istenilen küçük bir önlem -: yenisini almak yerine tamir et. Çok az insan kahve makinesi veya televizyon arızalandığında veya elektrikli süpürge iyi süpüreceğine sadece gürültü yaptığında, ilk önce cihazın nerede tamir edilip edilemeyeceğini düşünecektir. Nedeni ise çoğunlukla tamirin çok pahalı ve zaman alıcı olmasıdır.

Tamir bonusuna karar verildi: İndirim kuponunuzu nasıl alabilirsiniz?

Günümüzde toplum elektronik cihazlarda da kullanıp at düşüncesinde ve araştırmacılar bunu doğrusal ekonomi olarak adlandırıyor. Ve buna artık mümkün olduğunca moda bir sözcükle son verilmelidir: mevcut hammaddelerin daha verimli kullanıldığı ve böylece israfın en aza indirildiği sürdürülebilir bir gelecek için merkezi modellerden biri olan dönüşümlü ekonomi.

AB, 2015 yılında ilk dönüşümlü ekonomi paketini yayınlamıştı. Bunun için artık parasal kaynak hazır.

Bununla ne finanse edilecek? Evlerde yaygın olarak kullanılan hemen hemen tüm elektrikli ve elektronik ekipmanların tamiri finanse edilmektedir. Yani kahve makinesi, su ısıtıcısı, çamaşır makinesi, lamba, saç kurutma makinesi, televizyon, ses sistemi, akıllı telefon, diz üstü bilgisayar, e-bisiklet, tansiyon ölçme cihazı, şarj edilebilir pil, pil veya güneş enerjisi modülleri, matkap veya yüksek basınçlı temizleyici vs. Bunun yanı sıra örneğin kırık bir elektrikli süpürge tekerleğinin onarımı da finanse edilmektedir.

İndirim kuponunun değeri ne kadar? Her indirim kuponu, tamir maliyetlerinin yüzde 50'sini kapsar. 200 Euro’ya kadar bir indirim kuponundan yararlanabilirsiniz.

Tamir bonusu için gerekli makbuzumu nasıl alabilirim? Promosyon, yalnızca Avusturya'da ikamet eden özel kişilere yöneliktir. Bugün, yani Salı gününden itibaren www.repairbonus.at web adresinden her cihaz için bir kupon talep edilebilir.

Kupon miktarı hesaplanırken hangi maliyetler dikkate alınır? İşcilik süresiyle maliyeti, malzeme maliyetleri, malzeme ve yedek parça siparişleri için nakliye masrafları ve ayrıca maliyet tahmininin hazırlanması için çalışma süresi.

Kaç tane tamir kuponu alınabilir? Her elektrikli cihaz için tamir için bir kupon talep edilebilir. Bu kupon değerlendirildikten sonra tekrar yeni bir kupon için başvurulabilir.

Herhangi bir şirkette tamir ettirebilir miyim? Hayır, kuponlar yalnızca promosyon kampanyasına katılan ortak şirketlerde ve www.repairbonus.at web sitesi üzerinden yapılan kayıtlarda kullanılabilir. Ön koşul, Avusturya'da bir şubelerinin olması ve ticaret lisansına sahip olmalarıdır.

Daha sonra tamir maliyetlerinin geri ödenmesi de mümkün müdür? Hayır, tamir indirim kuponu daha sonra değil, yalnızca promosyon döneminde kullanılabilir.

Kupon ne kadar süreliğine geçerlidir? Kupon başvuru tarihinden itibaren üç hafta içinde kullanılmalıdır (geçerlilik süresi kuponda belirtilmiştir). Bu süre sona ererse, kuponun süresi dolar, ancak hemen yeni bir başvuruda bulunabilirsiniz.

Bu promosyon ne kadar sürecek? Bütçe kaynakları mevcut olduğu sürece kupon talep edilebilir. Ancak en geç 31 Aralık 2023 tarihine kadar. İlk dilim için 2023'ün sonuna kadar 60 milyon avroluk bir bütçe mevcut tutulmakta. Toplamda, 2026'ya kadar sağlanan fonlar 130 milyon Euro'dur.

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