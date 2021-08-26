Viyana Spar şubelerinde kadın acil durum numarası kasa fişinin de

Vivanabelediyesii şiddet mağdurlarına yardım etme yolları hakkında düşük eşikli bilgiler sağlamak için Spar ile iş birliği yapıyor. Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Kathrin Gaal (SPÖ), süpermarketlerin toplumumuzda çok sık ziyaret edilen yerler olduğunu belirtiyor. Spar'da müşteriler artık telefon numarası ve web adresi (QR kodu olarak) içeren makbuzu içeren bir ek makbuz da alacaklar.

Kadınların acil bir durumda - günün her saati - hızlı ve bürokratik olmayan bir şekilde yardım alması önemlidir. Gaal, acil durum numaraları ne kadar sık gösterilirse o kadar iyi olduğunu vurguladı. Şiddete maruz kalan 14 yaş ve üstü kadın ve kız çocukları, 24 saat açık kadın acil telefon numarası ve kadın sığınmaevi acil numarasından destek almaktadır. Spar'ın genel müdürü Alois Huber, "Bu ek bilgiler, Viyana'daki tüm Spar kasalarında makbuzla birlikte verilmektedir," diye açıklıyor.

Günün her saatinde

24 saat ücretsiz kadın acil telefon numarasına 01/71719'dan ulaşılabilir. Wiener Frauenhäuser Derneği'nin 057722 numaralı acil telefon numarası da günün her saatinde hizmet vermektedir.

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