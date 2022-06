Beim Smalltalk erwischt: Ursula von der Leyen outete sich als Fan von Dua Lipa

Sie haben sich schon immer gefragt, worüber sich Spitzendiplomat unterhalten, während sie darauf warten, dass die anwesenden Fotografen ihren Job erledigt haben? Die Antwort darauf liefert ein Video, das gerade viral geht.

Darauf zu sehen sind die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die kosovarische Präsidentin Vjosa Osmani-Sadriu, EU-Ratspräsident Charles Michel sowie das französische Staatsoberhaupt Emmanuel Macron beim Westbalkan-Gipfel in Brüssel.

Die Hauptrollen in diesem Video spielen die beiden Damen, die Herrschaften finden sich in der Statistenrolle wieder. Alle vier haben gerade in der Erwartung der Kamera-Blitzlichter ihr schönstes Grinsen aufgesetzt, als sich die Deutsche zu der Kosovarin dreht, sie sanft am Oberarm anfasst und vertraulich fragt: "Wie geht's Dua Lipa?"