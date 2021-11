Viral: Parlaments-Vizepräsident spuckte während Sitzung in Maske

Twitter-Usern entgeht nichts. Naja, zumindest wenig. Davon dürfte sich neuerdings auch Ante Sanader überzeugen. Die Aufnahme von seiner vermeintlichen "Spuck-Aktion" wurde dem Vizepräsidenten des kroatischen Parlaments zum Verhängnis.

Ein kurzer Clip, den ein Twitter-User am Freitagvormittag gepostet hat, zeigt die Rede eines Parlamentariers, hinter dessen Rücken Sanader zu sehen ist. Der Politiker der Regierungspartei HDZ fängt an zu husten, nimmt daraufhin seinen MN-Schutz ab und entledigt sich des Schleims - in die Maske hinein. Anschließend putzt er sich sorgfältig den Mund, faltet die Maske und legt sie auf seinem Pult ab.