Vincent Kriechmayr gewinnt die Abfahrt von Kitzbühel

Der österreichische Ski-Weltmeister Vincent Kriechmayr hat am Freitag die Abfahrt von Kitzbühel gewonnen. Zweiter wurde der Südtiroler Florian Schieder. Dritter war der Schweizer Niels Hintermann. Für Kriechmayr ist es sein 3. Sieg in der laufenden Saison, aber sein erster Abfahrts-Sieg in Kitzbühel. Insgesamt war es sein 15. Weltcup-Sieg.

Bei den Damen gab es ein Abfahrts-Rennen in Cortina in Italien. Das hat die Italienerin Sofia Goggia gewonnen. Beste Österreicherin wurde Tamara Tippler als Sechste.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

