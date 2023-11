Verschollene Schmetterlingsart in Bosnien-Herzegowina wiederentdeckt

Eine seit 86 Jahren verschollene Schmetterlingsart ist in Bosnien-Herzegowina wiederentdeckt worden. Der Gebirgs-Steppenfrostspanner (Lignyoptera thaumastaria) sei nur aus einigen Gebirgen in Bosnien-Herzegowina und Montenegro bekannt, teilte das Staatliche Museum fĂŒr Naturkunde Karlsruhe am Montag mit. Er lebe oberhalb der Baumgrenze.

Der Nachtfalter wurde demnach vorher im heutigen Bosnien-Herzegowina dreimal in der ersten HÀlfte des 20. Jahrhunderts gefunden, zuletzt 1937. In Montenegro sei er vor rund 40 Jahren einmal nachgewiesen worden. Es habe die Sorge bestanden, die Art könnte ausgestorben sein.