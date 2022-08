Van der Bellen verletzte sich bei Wanderunfall

Am Sonntag hat sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen beim Wandern leicht verletzt. Er war am Kaunergrat in Tirol unterwegs. Beamte der Polizei-Einheit Cobra begleiteten den Bundespräsidenten. Während der Wanderung rutschte Van der Bellen ab. Die Cobra-Beamten brachten ihn in ein Krankenhaus. Er erlitt Abschürfungen und eine leichte Gehirn-Erschütterung. Zur Sicherheit verbrachte er die Nacht im Krankenhaus.

Van der Bellen musste seine Termine für Montag und Dienstag absagen. Viele Politiker wünschten ihm eine gute Besserung.