USA halten Sieg der Ukraine gegen Russland für möglich

Die USA glauben, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnen kann. "Sie können gewinnen, wenn sie die richtige Ausrüstung und die richtige Unterstützung haben", sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Montag.

Austin und US-Außenminister Antony Blinken besuchten am Sonntag Kiew und trafen den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij. Dabei kündigten sie weitere Militärhilfe für die Ukraine an. Russland kritisierte die US-Waffenlieferungen an die Ukraine und bezeichnete sie als unannehmbar.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. Der Überblick in der Sprachstufe B1 steht auch als Audio-File in der AOM-Agentur "APA-Audio" zur Verfügung. +++