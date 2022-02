Urlauber aufgepasst: Slowenien führt digitale Vignette ein

Seit Anfang Februar muss man für die Nutzung slowenischer Autobahnen eine elektronische Vignette (Landessprache: EVinjeta) haben. Die Windschutzscheibenaufkleber gingen mit dem 1. Februar in die Geschichte ein.



Die Preise für die wöchentliche, monatliche und jährliche Vignette bleiben gleich. Im Gegensatz zu früher ist die Gültigkeit der Jahresvignette, die 110 Euro kostet, ab sofort ab dem Kaufdatum auf 365 Tage festgesetzt. Bisher galt sie unabhängig vom Kaufdatum nur bis zum Ende des laufenden Jahres.



Die neue, digitale Vignette ist an das Kfz-Zeichen des Fahrzeugs gebunden und damit nicht übertragbar. Beim Kauf ist es notwendig, in das entsprechende Formular ein Kfz-Zeichen, eine E-Mail-Adresse sowie die Zahlungsmethode einzutragen - sofern die Vignette online gekauft wird.