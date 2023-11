UNO kritisiert israelische Angriffe

Der Österreicher Volker Türk ist Chef der UNO-Abteilung für Menschenrechte. Er hat Israel aufgefordert, dicht besiedelte Gegenden im Gaza-Streifen nicht mehr zu beschießen. Es gibt bei Beschüssen zu viele zivile Opfer, meinte er. Die israelischen Angriffe verstoßen laut Türk gegen das Völkerrecht.

So erschweren die Zerstörungen in der Umgebung von Krankenhäusern, dass Menschen dort Hilfe suchen. Israel rief auch dazu auf, die Krankenhäuser in Nord-Gaza zu räumen. Das aber ist ein Todesurteil für Patienten, sagte Türk.