Ukraine will Zivilisten aus Stahlwerk in Mariupol befreien

In der Stadt Mariupol in der Ukraine sind ukrainische Soldaten im Stahlwerk Asowstal eingeschlossen. Dort werden sie von russischen Soldaten belagert. Bei den ukrainischen Soldaten sollen auch Zivilisten sein, also Frauen, Kinder und alte Menschen. Sie sollen herausgeholt werden.

"Heute ist eine Operation geplant, um die Zivilpersonen aus dem Werk zu bekommen", erklärte die ukrainische Regierung. Was genau geplant ist, wurde nicht gesagt. Der russische Präsident Wladimir Putin verlangt von den ukrainischen Soldaten im Stahlwerk Asowstal, dass sie sich ergeben.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

