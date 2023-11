Überschwemmungen in der Türkei nach Sturm

In der türkischen Küstenmetropole Izmir sind Uferbereiche nach einem Sturm überschwemmt worden. Straßen und Gebäude seien überflutet worden, sagte der Bürgermeister Tunc Soyer am Sonntag.

Bilder zeigten Läden, die unter Wasser standen, die Feuerwehr versuchte, das Wasser wieder abzupumpen. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, Musiker seien in einer Bar von Wasser eingeschlossen worden. Die Feuerwehr habe sie in Schlauchbooten in Sicherheit gebracht.