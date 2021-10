Über 4.200 Neu-Infektionen mit Corona in Österreich

In Österreich sind am Mittwoch 4.261 Neu-Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden. Das letzte Mal mehr als 4.000 neue Fälle hat es vor rund 11 Monaten gegeben. 1.257 Corona-Infizierte müssen in Spitälern behandelt werden, 250 davon auf Intensiv-Stationen. Die Zahl der an oder mit Corona verstorbenen Menschen ist seit Dienstag um 10 gestiegen.

Die meisten Neu-Infektionen gibt es in Oberösterreich. Dort haben sich am wenigsten Menschen gegen Corona impfen lassen. Schwere Krankheits-Verläufe können durch die Impfung verhindert werden. Doch die Impf-Bereitschaft lässt weiter nach.

