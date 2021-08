Über 1.000 Corona-Neu-Infektionen an einem Tag in Österreich

In Österreich gibt es immer mehr Personen, die sich mit Corona anstecken. So haben sich innerhalb von 24 Stunden von Donnerstag auf Freitag 1.005 Personen mit Corona angesteckt. Das ist der höchste Wert seit 3 Monaten. Mehr Neu-Infektionen innerhalb von 24 Stunden waren zuletzt im Mai.

Auch die Zahl der Corona-Patienten in Spitälern ist weiter gestiegen. Derzeit werden 205 Patienten im Spital behandelt, so viele wie zuletzt Ende Juni. In den letzten 24 Stunden ist aber niemand an dem Virus gestorben. Insgesamt starben in Österreich bereits 10.753 durch Corona.

Hier lesen Sie den Artikel in voller Länge: