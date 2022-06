Das Krankenhaus im Bezirk Beşiktaş-Ulus erklärte am Abend in einer Mitteilung: „Cüneyt Arkın, einer der bedeutendsten Schauspieler des türkischen Kinos, ist trotz aller Wiederbelebungsmaßnahmen in unserem Krankenhaus, in das er mit dem Krankenwagen gebracht wurde, an Herzstillstand gestorben. Wir sind traurig über den Verlust des großen Schauspielers des türkischen Kinos“.

Cüneyt Arkın, der mit bürgerlichem Namen Fahrettin Cüreklibatır hieß, war ein türkischer Filmschauspieler, Regisseur, Produzent und Kampfsportler. Er wurde als Sohn von Auswanderern der Krim im Dorf Karaçay nahe der anatolischen Stadt Eskişehir geboren, wo er auch die Grundschule besuchte. Das Gymnasium absolvierte er in Eskişehir. Anschließend studierte Arkın in Istanbul Medizin. Nach erfolgreichem Abschluss im Jahr 1961 kehrte er nach Eskişehir zurück und praktizierte dort als Arzt.