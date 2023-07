Türkei: Ein Todesopfer nach Überschwemmungen und Erdrutschen

Am Schwarzen Meer kommt es immer wieder zu starken Überschwemmungen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan sagte am Montag, das extreme Wetter sei auf die Klimakrise zurückzuführen. "Leider bekommt auch unser Land wie der Rest der Welt zunehmend die Probleme zu spüren, die der Klimawandel verursacht", so Erdoğan in Istanbul.