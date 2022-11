Trump will 2024 wieder US-Präsident werden

2024 will der ehemalige US-Präsident Donald Trump erneut zur Präsidentenwahl für die Republikaner antreten. Das kündigte er am Dienstagabend an. Die Wahl 2020 hatte er gegen den Demokraten Joe Biden verloren. Seine Wahlniederlage hatte er bis heute nicht akzeptiert.

Trump pries Errungenschaften seiner Amtszeit von 2017 bis 2021 und beklagte, seitdem Biden im Amt sei, gehe es steil bergab mit dem Land. Trump wäre bei der Wahl in gut zwei Jahren 78 Jahre alt.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

