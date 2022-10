Tiroler Buslenker starb nach Zusammenstoß mit Güterzug

Am Donnerstag ist in Tirol auf einem Bahnübergang ein Bus mit einem Zug zusammengestoßen. Dabei wurden der Busfahrer und 2 Kinder schwer verletzt. Nun ist der 45-jährige Busfahrer in der Klinik Innsbruck gestorben.

Der Bus wurde bei dem Unfall 30 Meter mitgeschleift. Er berührte dann einen Oberleitungsmast und kam schließlich zum Stehen. Der Fahrer wurde aus dem Bus geschleudert und blieb 20 Meter neben den Gleisen liegen. Der Bahnübergang hatte keine Schranken und auch keine Warnlichter, sondern nur ein Verkehrszeichen.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

