"Bibi Sara Kali": Auf den Spuren der eigenen Identität

Die Geschwister Snezana (Simonida Selimović), Tanja (Jasmin Behnawa) und Melisa (Zeynep Alan) fahren in das serbische Heimatdorf ihrer Mutter und beginnen damit die Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Identität. Jelena, die Mutter der Geschwister, die unterschiedlicher kaum sein könnten, ist nach Boljevac gefahren, um Bibijako Dive ("Tag der Tante") zu feiern und kurz darauf gestorben. Der Festtag wird jedes Jahr zum 31. Jänner gefeiert, derselbe Tag, an dem das Theaterstück in WERK X zum ersten Mal in Wien aufgeführt wurde.

In “Bibi Sara Kali” wird die Konfrontation mit der fremd gewordenen Roma-Kultur und ihren Bräuchen selbstironisch, humorvoll und authentisch auf die Bühne gebracht.

"Es ist jedes Mal aufs Neue wunderschön, das Publikum so begeistert zu sehen. Auch unsere Geschichten erzählen zu dürfen, ist natürlich etwas Besonderes", sagt die Regisseurin Simonida Selimović im Gespräch mit dem KURIER. Sie selbst ist in Serbien geboren, aber mit sieben Jahren nach Wien gekommen. Durch das Aufwachsen in zwei Kulturen und kann sich auch selbst gut mit dem Identitätskampf der Geschwister identifizieren.