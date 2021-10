Streit um Erdgas: Türkische Fregatten behindern Erkundungsschiff vor Zypern

Die Spannungen im Erdgasstreit zwischen der Türkei und der Republik Zypern nehmen wieder zu. Zwei türkische Fregatten hätten per Funk den Kapitän eines zypriotischen Forschungsschiffes aufgefordert, die Meeresregion im Südwesten der Insel zu verlassen. Das sagte der zypriotische Außenminister Nikos Christodoulides am Dienstag im Rundfunk. Das Forschungsschiff "Nautical Geo" sollte demnach im Auftrag der Republik Zypern Ultraschall-Forschungen am Meeresboden durchführen.