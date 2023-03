SPÖ-Mitglieder entscheiden über Partei-Vorsitz

Seit einiger Zeit gibt es in der Partei SPÖ Streit. Es hat immer wieder Kritik an der SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner gegeben. Die meiste Kritik kam vom burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Vor Kurzem erklärte Doskozil, dass er SPÖ-Chef werden will. Nun sollen die SPÖ-Mitglieder befragt werden, wen sie als Parteichef haben wollen.

Derzeit hat die SPÖ rund 140.000 Mitglieder. Wie viele von ihnen auch abstimmen werden, ist noch unklar. Im Jahr 2020 hatte die SPÖ noch 158.000 Mitglieder. Sie hat also in den letzten 3 Jahren 18.000 Mitglieder verloren.

