300 Euro für Wildpinkeln: Split führt Bußgelder für Touristen ein

Genervt von Touristen, die sich danebenbenehmen, führt die dalmatinische Metropole Split Bußgelder für ungebührliches Verhalten auf öffentlichen Plätzen ein. Für Wildpinkeln, Baden in Springbrunnen, Schlafen in Parks und anderen öffentlichen Plätzen oder Alkoholkonsum in der Altstadt außerhalb von Lokalen werden jeweils 300 Euro fällig. Wer sich in der Öffentlichkeit übergeben muss, kann mit 150 Euro Bußgeld rechnen, berichteten kroatische Medien am Freitag.

Der Stadtrat von Split führte die Bußgelder infolge von zahlreichen Zwischenfällen ein, die im Vorjahr die Einheimischen aufgeregt hat und für Schlagzeilen sorgten. In den Medien und auf sozialen Netzwerken gab es immer wieder Fotos und Videoaufnahmen von meistens jungen Urlaubern, die auf Straßen, in Innenhöfen oder sogar in Brunnen urinierten oder berauscht auf den Straßen lagen.