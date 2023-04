"Der Nachwuchs engagiert sich lieber auf der Straße"

Sechs Jahre lang hat sie als Direktorin die Europäische Stiftung Alpbach geleitet und daran gearbeitet, die neue und innovative Generation weiterzubilden. Nun möchte Sonja Jöchtl einen Schritt weitergehen und mit der Plattform LovePolitics die Politiker „des 21. Jahrhunderts“ aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ausfindig machen und für die kommenden Krisen ausrüsten.

Was sie fordern: Diversität, Diversität und noch mehr Diversität. Im Interview mit dem KURIER hat sie erzählt, was einen „guten“ Politiker ausmacht, warum es an Migranten in öffentlichen Ämtern fehlt und wie wir die auf uns zukommenden Krisen angehen können.

Wir bei MehrPlatz beschäftigen uns intensiv mit der Frage, wo die Migranten in der Politik bleiben. Vielleicht sind Sie diejenige, die uns diese Frage beantworten kann?

Ich vermisse sie auch. Es gibt aber kaum Rollenvorbilder. Und dann kommen auch keine nach. Wir müssen aber alle Gruppen und alle Perspektiven vertreten. Und das geht es nicht nur um den Migrationshintergrund, das sind Menschen ohne akademischen Abschluss, das sind Frauen. Und die bringen genauso viel mit und können das viel, viel besser einschätzen, was für Konsequenzen politische Handlungen haben. Die haben auch oft ein besseres Gespür dafür, was fehlt. Wenn sie nie mit den Öffis fahren, kann ich nicht wirklich über Mobilität reden. Wenn ich im Rollstuhl sitze, kann ich wohl am besten urteilen, wie es Menschen mit Behinderung geht.