Sobotka in Serbien: Europa ohne Westbalkan unvollständig

Nach seinem Treffen mit Sobotka am Mittwoch erklärte Vučić via Instagram, er habe bezüglich des Dialogs mit Prishtina "noch einmal betont, dass der weitere Normalisierungsprozess von der Bildung der Gemeinschaft der serbischen Gemeinden abhänge. Am Montag hatte der kosovarische Parlamentspräsident Glauk Konjufca in der gemeinsamen Pressekonferenz mit Sobotka indes von einem "inakzeptablen Verhalten von Serbien" gesprochen, "nicht nur im Kosovo, sondern auch in der Region". Für den Kosovo sei die Anerkennung der Unabhängigkeit die "substanzielle Säule", so Konjufca.

Er hoffe, dass "wir auf den Weg eines Kompromisses kommen", so Sobotka am Mittwoch in Belgrad. Und mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine: "Wann, wenn nicht jetzt brauchen wir neue Initiativen, um Länder in die Europäische Union zu führen."