So wenige Neu-Infektionen mit Corona wie zuletzt vor 8 Monaten

Die Corona-Situation in Österreich entwickelt sich gut. Erstmals seit 8 Monaten gibt es weniger als 500 Neu-Infektionen. Genau 476 Fälle wurden innerhalb von 24 Stunden gemeldet. In den Krankenhäusern mussten aber etwas mehr Corona-Patienten behandelt werden. Seit Sonntag starben 6 Menschen an oder mit dem Corona-Virus. 3 Millionen Menschen haben zumindest die erste Impfung bekommen.

Am Mittwoch gibt es in Österreich große Corona-Lockerungen. Dann dürfen Gastronomie, Hotels, Kultur und Sport wieder starten.

Hier lesen Sie die lange Version dieses Artikels: