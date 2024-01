Slowenien: Misstrauensantrag gegen eine weitere Ministerin

Sloweniens größte Oppositionspartei hat ein Misstrauensvotum gegen eine weitere Ministerin der links-liberalen Regierung angekündigt. Die konservative SDS werde voraussichtlich am Donnerstag den Misstrauensantrag gegen die Ministerin für digitale Transformierung, Emilija Stojmenova Duh, einreichen, hieß es aus der Partei am Mittwoch. Der Anlass ist ein in Kritik geratener Erwerb von Computern im Wert von rund 6,5 Mio. Euro.

Der Ministerin werde in Zusammenhang mit der Anschaffung von 13.000 Laptops pflichtwidrige Arbeit, mangelnde Transparenz und Verantwortungslosigkeit vorgeworfen, sagte der SDS-Abgeordnete Tomaž Lisec bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Ihre bisherigen Antworten auf drei schriftliche parlamentarische Anfragen zum Deal seien nicht überzeugend gewesen, hieß es weiter. Vergangene Woche kündigte die Partei auch einen Misstrauensantrag gegen Justizministerin Dominika Švarc Pipan an.

