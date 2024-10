In Slowenien gab es schon die ersten Schneefälle

Aufgrund des Eindringens kälterer Luft aus dem Norden Europas hat der Regen in den höheren Bergen Slowenien s bereits begonnen, sich in Schnee umzuwandeln.

Schnee auch an der Grenze zu Österreich?

Aufgrund stärkerer Niederschläge im ganzen Land rechnet man, dass die Schneefallgrenze im Laufe des Donnerstags deutlich sinken wird. Laut der slowenischen Umweltbehörde Arso dürfte es in der Gebirgswelt Nordsloweniens bereits ab einer Höhe von rund 1.300 Metern über dem Meeresspiegel, im Hochland oberhalb von rund 2.000 Metern schneien. In den höheren Lagen, so etwa in den Julischen Alpen, könnte ein Viertelmeter Schnee fallen.