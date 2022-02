Ski-Rennläuferin Liensberger gewann Olympia-Silber im Slalom

Die Ski-Rennläuferin Katharina Liensberger hat bei den Olympischen Winterspielen in Peking Silber im Slalom gewonnen. Es war schon die 8. Medaille für Österreich in Peking. Gold ging an Petra Vlhova aus der Slowakei. Silber holte sich Wendy Holdener aus der Schweiz. Die Österreicherin Katharina Truppe schied schon im ersten Durchgang aus. Das passierte auch der Favoritin Mikaela Shiffrin aus den USA.