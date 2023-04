Skandal in Kroatien: Fußballtrainer wütete in Kabine, drohte Kindern mit Schlägen

Schimpftirade samt Drohung

"Ob ich mit dem Spiel zufrieden bin?", stellt der Coach, nachdem er die Trainingsjacke ausgezogen hatte, zu Beginn seiner Ansprache die rhetorische Frage. Anfangs klingt er noch ruhig, dann aber wirft er die Unterlagen, die er in der Hand hielt, gegen die Wand. Anschließend wirft er einen Tisch samt aller Sachen, die darauf stehen, um und legt mit seiner Schimpftirade los.

"Was glaubt ihr, wen ihr da repräsentiert? Ich will keinen einzigen von euch hören! Ihr wollt mich blamieren, oder was?!", schreit der Trainer die sichtlich eingeschüchterten Teenager an. In seiner Wutrede schimpft er aufs Übelste, beleidigt sie und ihre Mütter. "Ihr seid keine Fußballer, ihr seid F*****! Schämt euch. Ihr benehmt euch wie ein Misthaufen!", setzt er fort. Mit folgender Drohung schließt er seine Pausenansprache ab: "Noch vier Tore. Die will ich sehen. Wenn nicht, dann bekommt ihr Schläge!"