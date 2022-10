Serbisches Portal zu Van der Bellen: "Wenn der alte Präsident auf TikTok tanzt"

Putin-Versteher?

Thematisiert wird in dem Vreme-Artikel auch die Entscheidung Van der Bellens, im zweiten Teil seiner Wahlkampagne auf die "konservativen Wähler am Land" zuzugehen. "Der grüne Politiker trug das Trikot der österreichischen Fußballnationalmannschaft, drückte seine Verbundenheit mit seiner Heimat aus, ging in den Bergen spazieren, seine Wahlplakate waren mit Zeilen der österreichischen Nationalhymne bedruckt" Dennoch habe diese ganze "nationalpatriotische Performance" weitaus überzeugender gewirkt als die seiner rechten Rivalen.

Interessant ist, wie das serbische Medium Van der Bellens Haltung gegenüber Wladimir Putin sieht. "Was den Inhalt seiner Kampagne angeht, hat Van der Bellen früh und unmissverständlich zum Thema Ukraine-Krieg Stellung bezogen: Er nannte Wladimir Putin einen 'Diktator' und rief zur Verteidigung der europäischen Demokratie gegen den Kremlchef und seinen Gleichgesinnten. So 'immunisierte' er sich rechtzeitig, denn vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine zeigte der österreichische Bundespräsident mehr Verständnis für Putin als andere westliche Politiker."