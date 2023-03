Serbiens "Solschenizyn" Dragoslav Mihailović gestorben

Der serbische Schriftsteller und Verfolgte des Tito-Regimes, Dragoslav Mihailović, ist im Alter von 93 Jahren in Belgrad gestorben. Das berichteten serbische Medien am Sonntag unter Berufung auf Mihailović' Familie. Seine Romane und Erzählungen wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Sein fünfbändiges dokumentarisches Werk "Goli otok" über das gleichnamige berüchtigte Straflager Titos entstand aufgrund eigener Haft-Erfahrungen.

Das fünfbändige Werk brachte Mihailović Vergleiche mit dem Russen Alexander Solschenizyn (1918-2008) und dessen "Archipel Gulag" ein. In deutscher Sprache erschien von Mihailović unter anderem der Roman "Als die Kürbisse blühten" (1972). Dieser 1968 im Original in Jugoslawien erschienene Roman verärgerte damals die dortigen Behörden. Die Aufführung einer szenischen Umarbeitung des Romans wurde damals kurz vor der geplanten Premiere in Belgrad verboten.