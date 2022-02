Die Jungen in Serbien dürfen sich erneut über ein Taschengeld vom Staat freuen. Wie der serbische Finanzminister Siniša Mali am Montag erklärte, werden jene, die bis Ende Mai 16 Jahre alt werden, sowie jene, die bis dahin die serbische Staatsbürgerschaft erwerben, im Juni Anspruch auf eine zusätzliche finanzielle Unterstützung in Höhe von 100 Euro haben.



Mali hat in einer Parlamentssitzung angekündigt, dass serbische Bürger im Alter von 16 bis 29 Jahren mit der Auszahlung dieser Summe Anfang Juni rechnen können. Der Staat wolle damit, wie der Minister erklärte, nicht nur zeigen, wie wichtig ihm die Jugend sei, sondern auch seine Finanzstärke und die Fülle in der Staatskasse beweisen.



Er fügte hinzu, Serbien habe 8,7 Milliarden Euro oder 18 Prozent des Bruttoinlandproduktes bereitgestellt, um der Wirtschaft und dem Volk während der Corona-Pandemie unter die Arme zu greifen.