Nach Schulmassaker in Serbien: Staatsanwaltschaft klagte Eltern an

Fünf Monate nach dem Massaker an einer Belgrader Schule hat die serbische Staatsanwaltschaft Anklage gegen die Eltern des damals 13-jährigen mutmaßlichen Täters erhoben. Für den Vater verlange man ein Strafmaß in Höhe von zwölf, für die Mutter in Höhe von zweieinhalb Jahren, teilte der serbische Oberstaatsanwalt Nenad Stefanović am Dienstag vor der Presse in Belgrad mit.

Der Sohn der beiden hatte Anfang Mai in einer Belgrader Schule neun Mitschüler und einen Wachmann erschossen. Da er zur Tatzeit 13 Jahre alt war, war er nach serbischem Recht nicht strafmündig.

