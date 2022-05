Schüler kündigten Amoklauf an, um schulfrei zu haben

In Mistelbach in Niederösterreich wurde für den 20. Mai ein Amoklauf an einer Mittelschule angekündigt. Das ging aus einem Schreiben hervor, das am 19. Mai in der Schule gefunden wurde. Nachdem die Polizei die Schule durchsuchte, stellte sich die Drohung als falscher Alarm heraus. Nun wurden 2 Schüler als Verdächtige ausgeforscht. Sie sollen die Drohung geschrieben haben, um schulfrei zu haben.

Die 2 Schüler sollen bereits gestanden haben. Ihr Plan war aber erfolglos. Nachdem die Polizei bei der Durchsuchung keine Hinweise auf einen Amoklauf fand, wurde am 20. Mai in der Schule unterrichtet. Sicherheitshalber gab es an dem Tag Eingangs-Kontrollen und Umgebungs-Kontrollen durch die Polizei.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

