Schon über 100 Tote durch Unwetter in Deutschland

Die Zahl der Toten durch die schweren Unwetter in Deutschland steigt weiter. Bis Freitag am frühen Nachmittag zählten die deutschen Behörden 103 getötete Menschen. Weiterhin wurden noch viele Menschen vermisst.

In der Nacht auf Donnerstag hatte es im Westen von Deutschland schwere Unwetter gegeben, die Überschwemmungen auslösten und etliche Häuser beschädigten oder zerstörten. Auch in Belgien gab es schwere Unwetter, durch die mindestens 15 Menschen starben. In Belgien sind 103 Feuerwehrleute aus Niederösterreich mit 16 Fahrzeugen und 26 Booten im Hilfs-Einsatz.

Mehr dazu lesen Sie hier: