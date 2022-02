Schallenberg blieb mit armenischem Amtskollegen im Lift stecken

Keine Botschaft vor Ort

Die ADA wickelt die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit (OEZA) ab. Armenien gehört seit 2011 zu den OEZA-Schwerpunktländern, vor 30 Jahren nahmen Österreich und die frühere Sowjetrepublik im Südkaukasus diplomatische Beziehungen auf.

Das Büro in der armenischen Hauptstadt ist bereits seit August 2021 in Betrieb. Es solle "Armenien in Österreich auch mehr auf die politische und wirtschaftliche Landkarte bringen und umgekehrt", sagte Schallenberg bei der Eröffnung. Er war mit einer Unternehmerdelegation aus 20 Mitgliedern angereist, die am Donnerstag an einem bilateralen Wirtschaftsforum teilnehmen. Mirsojan hoffte auf eine "neue Ebene der bilateralen Beziehungen" durch das Kooperationsbüro.

Eine Botschaft in Armenien hat Österreich im Gegensatz zu den beiden anderen Ex-Sowjetrepubliken im Südkaukasus, Georgien und Aserbaidschan, nicht. Es gibt zwar einen für Armenien zuständigen Botschafter, der aber vorwiegend von Wien aus tätig ist.