„SAG’S MULTI!“- Bühne frei für mehrsprachige Rede-Talente

Am Dienstag fand die Abschlussfeier von "SAG’S MULTI!" im ORF-Radiokulturhaus statt. Dabei wurden Preise an 32 Schüler und Schülerinnen aus allen Bundesländern vergeben. Der österreichische Song-Contest-Kandidat Vincent Bueno bewies bei der Feier seine Mehrsprachigkeit mit Songs in Deutsch, Englisch und seiner Erstsprache Tagalog.