RWA übernimmt serbisches Mischfutterunternehmen Patent Co.

Der österreichische Lagerhaus- und Mischkonzern RWA (Raiffeisen Ware Austria) hat das serbische Mischfutterunternehmen Patent Co. mit Sitz in Mišićevo übernommen. Nach der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden wurde das entsprechende Closing am 31. Jänner 2022 vollzogen. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Im Segment Mischfutter vertreibt das international tätige Unternehmen Patent Co. Mischfutter, Proteinkonzentrate und Premixe in der Balkanregion. Mit Futtermittelzusatzstoffen ist es zudem in weiteren europäischen Ländern, in Asien sowie in Nord-, Zentral- und Lateinamerika am Markt vertreten. Patent Co. beschäftigt rund 280 Leute und hat im Jahr 2020 einen Umsatz von 64,8 Mio. Euro erwirtschaftet.

"Mit dem Kauf von Patent Co. setzt die RWA einen wesentlichen Wachstumsschritt in den Kernsegmenten Futtermittel und Futtermittel-Zusatzstoffe", sagte RWA-Generaldirektor Reinhard Wolf laut Mitteilung. "Wir sind überzeugt, dass die Übernahme zu einer deutlichen Stärkung des Produktportfolios und der geografischen Positionierung im Futtermittelbereich führt. Die zukünftige Zusammenarbeit wird somit weitere wichtige Innovations-, Wachstums- und Entwicklungspotenziale heben."

Patent Co. wird mit den RWA-Tochterunternehmen Garant Tiernahrung und Agromed zusammenarbeiten. Garant ist mit den drei Produktionsstandorten Aschach, Pöchlarn und Graz einer der österreichischen Marktführer im Bereich Mischfutter für alle Tierarten inklusive Fisch. Agromed ist am Weltmarkt stark mit Nahrungsergänzungsmitteln für Tiere vertreten.