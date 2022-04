Russland bereitet Angriff im Osten der Ukraine vor

Russland will im Osten der Ukraine mit seinen Soldaten weitere Gebiete erobern. Ziel der russischen Truppen sollen die umkĂ€mpfte Hafenstadt Mariupol sowie die Stadt Popasna sein. Das erwartet die ukrainische MilitĂ€r-FĂŒhrung. Derzeit verlegt Russland immer mehr Truppen an die Grenze zur Ost-Ukraine. In der Nacht beschossen die Russen wieder zahlreiche Ziele in der Ost-Ukraine mit Raketen.

Die Regierung der Ukraine wirft Russland auch vor, beim Kampf um die Stadt Mariupol Chemie-Waffen verwendet zu haben. Das sind Waffen, die giftige chemische Stoffe verbreiten. Sie sind besonders gefĂ€hrlich. Eine BestĂ€tigung fĂŒr die Verwendung dieser Waffen gibt es bisher aber nicht.

*Dieser Artikel ist in leicht verstÀndlicher Sprache verfasst.

