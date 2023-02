Russische Politiker nehmen an Sicherheits-Treffen in Wien teil

In Wien treffen sich seit Donnerstag Mitglieder der OSZE. Die OSZE ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Das Treffen findet in der Hofburg statt. Mehr als 300 Politiker aus über 50 Staaten sind dabei. Auch mehrere Politiker aus Russland dürfen teilnehmen. Viele Länder haben Österreich dafür sehr stark kritisiert.

Denn Russland führt seit einem Jahr Krieg gegen die Ukraine. Viele OSZE-Länder wollten deshalb nicht, dass die russischen Politiker nach Österreich einreisen dürfen.

Vor der Hofburg gab es am Donnerstag auch Demonstration gegen Russland. Der Nationalrats-Präsident Wolfgang Sobotka sagte, dass Österreich fest zu der Ukraine hält. Er sagte aber auch, dass es die Aufgabe der OSZE ist, mit allen zu reden. Deshalb durften die russischen Politiker am Treffen teilnehmen.

