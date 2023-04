Ressourcen Österreichs bereits am Donnerstag verbraucht

Österreich hat bereits am Donnerstag seine natürlichen Ressourcen für das gesamte Jahr verbraucht. Damit sind Ressourcen gemeint, die die Erde nicht mehr innerhalb des restlichen Jahres nachproduzieren kann. In Österreich ist der sogenannte Erd-Überlastungstag heuer also am 6. April. Das zeigt eine Berechnung der Umwelt-Organisation Global Footprint Networks. Greenpeace-Sprecherin Lisa Panhuber sagte, "wenn alle so leben würden wie wir, bräuchten wir 3 Planeten".