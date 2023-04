Rekord bei Anträgen: Immer mehr türkische Ärzte wollen auswandern

Laut den veröffentlichen Daten des TBB fragten allein im März 235 Ärzte und Ärztinnen für solch ein Führungszeugnis an. Über 700 sollen es im ersten Quartal des Jahres 2023 gewesen sein. Das ist mehr als im ganzen vergangenen Jahr - 2022 wurden noch 567 Anträge verzeichnet.

"Den schweren, unsicheren und prekäre Arbeitsbedingungen, die an den Kräften all unserer Kollegen zehren, insbesondere denjenigen, die in Erdbebengebiet tätig sind, muss endlich ein Ende gesetzt werden", heißt es in der Stellungnahme der Ärztekammer.