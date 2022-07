Regierung plant Bremse für Strompreise

Wegen der Teuerung sind in Österreich die Kosten für Strom sehr stark gestiegen. Die Regierung will deshalb ab dem Herbst eine Strompreis-Bremse einführen. Damit soll Strom für alle Haushalte wieder günstiger werden. Das gab die Regierung am Mittwoch bekannt. Durch die Strompreis-Bremse soll auch die Teuerung wieder etwas gedämpft werden. Wie die Bremse genau funktionieren soll, will die Regierung jetzt über den Sommer ausarbeiten.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

