Serbien: Studenten demonstrieren seit Monaten gegen die Regierung

Seit fast zwei Monaten blockieren die Studenten in Serbien aus Protest gegen die Regierung den Betrieb aller Fakultäten an den staatlichen Universitäten.

Weder Prügeltrupps noch "freundschaftliche" Gespräche mit Mitarbeitern des Inlandsgeheimdienstes BIA, zu denen viele Studenten und ihre Eltern vorgeladen wurden, vermochten sie zu beenden. Nun hoffen die Behörden auf die bevorstehende Prüfungssaison.

Am Ende des Wintersemesters stehen Mitte Jänner an allen Fakultäten Prüfungen bevor. Ob sie tatsächlich abgehalten werden, ist ungewiss. In der Stadt Niš ließ einer der Dekane am Mittwoch wissen, dass es Prüfungen geben werde, "sobald die Situation dafür gegeben" sei.